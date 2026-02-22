Macron sustituye por otro ministro a la titular de Hacienda, que va al Tribunal de Cuentas

París, 22 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, formalizó este domingo el reemplazo de la hasta ahora ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, por el titular de la Función Pública, David Amiel, después de haber elegido a la primera para presidir el Tribunal de Cuentas.

En un comunicado, el Elíseo indicó que, a propuesta del primer ministro, Sébastien Lecornu, Macron ha puesto fin a las funciones de Montchalin al frente de la cartera de Hacienda.

Esta decisión es consecuencia directa de otra controvertida, anunciada el pasado día 11, que había tomado el jefe del Estado para catapultar a esta macronista de 40 años a las riendas de un organismo encargado de supervisar la gestión del gasto público y otra cuestión sensible en el contexto actual como el déficit.

Montchalin será entronizada este mismo lunes en la presidencia del Tribunal de Cuentas, un cargo que es prerrogativa exclusiva del jefe del Estado, y vendrá a sustituir a una figura reconocida y que tenía una amplia trayectoria política, el exministro y antiguo comisario europeo Pierre Moscovici.

Moscovici, que había entrado en el Tribunal de Cuentas de Francia a los 27 años como auditor, se convirtió el pasado 1 de enero con 68 en el responsable del Tribunal de Cuentas europeo, con sede en Luxembugo.

Pese a su juventud, Montchalin tiene ya una trayectoria nutrida, que empezó en el sector privado después de terminar en 2009 sus estudios en la HEC, uno de los centros universitarios de elite en el campo de la economía en Francia.

Estuvo primero tres años en el banco BNP, luego dos en la Universidad de Harvard y a continuación otros tres en la aseguradora AXA antes de iniciar su aventura política con la elección de Macron como presidente de Francia en 2017.

Entonces se presentó a las elecciones legislativas y fue elegida diputada. Ocupó el escaño dos años, especializada en cuestiones presupuestarias, antes de pasar al Gobierno, primero en el departamento de Asuntos Europeos y luego en el de la Función Pública y en el de la Transición Ecológica.

En 2022, tras fracasar en las elecciones legislativas, fue nombrada embajadora francesa ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en diciembre de 2024 fue propulsada al Ministerio de Hacienda, donde ha estado hasta ahora.

En cuanto a su sustituto Amiel, que tiene 33 años, llevaba al frente del departamento de la Función Pública desde octubre del pasado año y antes de eso había sido diputado del bloque macronista desde junio de 2022.

Su carrera profesional, de hecho, la había empezado de la mano del actual jefe del Estado cuando llegó al Elíseo en 2017 como consejero suyo.

Este cambio en el Gobierno de Lecornu es un anticipo de una remodelación mayor que se espera la próxima semana, probablemente el miércoles, una vez que se presente y se discuta una moción de censura de la extrema derecha que, salvo sorpresa mayúscula, no prosperará.

La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen formalizará esa moción de censura con gran seguridad este lunes contra la Programación Plurianual de la Energía que el Ejecutivo presentó a comienzos de febrero.

En esa nueva remodelación del gabinete saldrán la actual ministra de Cultura, Rachida Dati, para dedicarse por entero a su candidatura a la alcaldía de París (los comicios municipales se presentan el 15 y 22 de marzo) y la titular de la Autonomía y de las Personas con Minusvalías, Charlotte Parmentier Lecocqu, que quiere recuperar su escaño de diputada. EFE

ac/vh