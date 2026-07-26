Macron traslada su solidaridad a Alemania por el atentado «odioso» en el Orgullo de Berlín

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París, 26 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este domingo su «emoción y solidaridad» ante el «atentado odioso» ocurrido en las celebraciones la víspera del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, donde un hombre aún a la fuga protagonizó un atropello múltiple que ha dejado un muerto y 16 heridos.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familiares y el pueblo alemán. Frente al odio y la violencia, nuestra respuesta será siempre la unidad, la libertad y la firmeza», aseguró en un mensaje en la red social X.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas en un atropello múltiple en la celebración del Día del Orgullo LGBTI en Berlín, ataque perpetrado con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras abandonar el coche que utilizó.

Según los medios locales, el autor del atropello sería simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI). EFE

ngp/mra