Macron urge a la UE a adoptar medidas en favor de la competitividad en junio próximo

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, urgió este jueves a los líderes de la Unión Europea a actuar rápido y tomar decisiones concretas «a muy corto plazo», en junio próximo, para impulsar la competitividad.

«Necesitamos actuar con rapidez y tomar decisiones muy concretas para junio», subrayó Macron en declaraciones a la prensa a su llegada junto al canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en el castillo belga de Alden Biesen.

En ese castillo debatirán ideas dirigidas a impulsar la competitividad económica, además de a reducir la dependencia de Estados Unidos y a evitar la exposición a los riesgos del auge manufacturero de China.

Macron destacó que los Veintisiete comparten «esta urgencia de que nuestra Europa actúe», ya que «la fuerte competencia, a veces desleal, con una fuerte presión de China, con los aranceles impuestos por los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas (…) exige una respuesta», recalcó. EFE

