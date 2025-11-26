Macron viaja a China la próxima semana para tratar con Xi el desarrollo de su cooperación

París, 26 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará la próxima semana a China, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, en una visita de Estado para seguir desarrollando las relaciones bilaterales y abordar cuestiones internacionales, anunció este miércoles el Palacio del Elíseo.

La visita se desarrollará del 3 al 5 de diciembre, señaló la Presidencia francesa, al precisar que Macron se entrevistará con Xi Jinping en Pekín, antes de viajar a Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

«Dos años después de la última visita oficial del Jefe de Estado a China, en 2023, y un año después de la visita del presidente Xi Jinping a Francia, en mayo de 2024, este viaje permitirá que la relación franco-china siga desarrollándose», afirmó el Elíseo.

En su agenda, Macron «perseguirá» la «cooperación y equilibrio en materia económica y comercial, una ambición que será central para la presidencia francesa del G7 en 2026», indicó el Palacio del Elíseo.

Precisamente, en lo comercial se da la circunstancia de que el examen judicial de la petición del Gobierno francés para suspender Shein en el país durante tres meses, tras descubrirse que la plataforma china comercializaba muñecas sexuales con forma de niñas se examinará el próximo 5 de diciembre, coincidiendo con la visita de Macron a China, al aplazarse hoy la vista hasta esa fecha.

En esta ocasión, añadió el Elíseo, el presidente francés abordará con sus interlocutores chinos los principales temas de la asociación estratégica entre Francia y China, así como varios asuntos internacionales importantes y áreas de cooperación para resolver los desafíos globales.

Chengdu alberga la famosa Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes, un centro donde los visitantes pueden observar pandas gigantes en peligro de extinción en su hábitat natural.

Hasta allí fue repatriada este martes una pareja de osos pandas gigantes que se encontraba en Francia, en el zoológico de Beauval, en la región de Loir-et-Cher, que habían sido cedidos por China en 2012.

La pareja regresó a su país de origen porque la hembra sufre de una insuficiencia renal.

Este martes, la embajada china en París prometió a Francia nuevos pandas gigantes que «llegarán en el futuro».

Antes de que eso ocurra, en Beauval van a seguir al menos hasta 2027 dos pandas gemelas nacidas en 2021 de la pareja que volvió a China, Huanlili y Yuandudu. EFE

