Macron viaja el lunes a Egipto para apoyar el pacto entre Israel y Hamás

1 minuto

París, 11 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará este lunes a la ciudad balnearia egipcia de Sharm el-Sheij para apoyar la «puesta en marcha» del principio de acuerdo entre Israel y Hamás auspiciado esta semana por Estados Unidos, comunicó este sábado El Elíseo.

Este desplazamiento ocurre dos días más tarde de una conferencia ministerial celebrada en París y presidida por Macron en la que el mandatario instó a los países europeos y árabes presentes a que contribuyan a un contingente de paz «para formar y equipar las fuerzas de seguridad palestinas» que pueda intervenir cuando se complemente el plan de paz.

El presidente francés coincidirá en Egipto con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aunque las fuentes francesas no precisaron si habrá un encuentro bilateral entre ambos.

El viaje de Macron coincide además con el enésimo capítulo de la crisis política francesa. El presidente volvió a nombrar el viernes a Sébastien Lecornu primer ministro, quien debe componer un gabinete ministerial, teóricamente antes del lunes para poder cumplir con el calendario para los Presupuestos de 2026.

Sin embargo, este desplazamiento pone en cuestión la presencia de Macron en un eventual Consejo de Ministros del lunes que tendría que estar presidido por él. EFE

