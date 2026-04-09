Macron visita la Comunidad de Sant’Egidio en Roma en víspera de su audiencia con el papa

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(Actualiza con declaraciones del fundador de Sant’Egidio, Andrea Riccardi)

Roma, 9 abr (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este jueves la sede de la Comunidad de Sant’Egidio en Roma y se reunió con su fundador, Andrea Riccardi, y otros miembros de la organización, en la víspera de su audiencia con el papa León XIV.

La visita comenzó en la basílica de Santa María en Trastevere con un homenaje al beato Floribert Bwana Chui, un joven miembro de la comunidad martirizado en Goma, en la República Democrática del Congo, según informó la organización en un comunicado.

«Hemos hablado de Ucrania y hemos hablado de las comunidades de Sant’Egidio que están en Ucrania y del apoyo que Sant’Egidio da a Ucrania misma», explicó Andrea Riccardi a los periodistas al final del encuentro.

La Comunidad de Sant’Egidio, fundada en Roma en 1968, es una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50.000 miembros en unos 70 países y presencia en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Inspirada en la primera comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles y en la figura de San Francisco de Asís, la organización es conocida internacionalmente por su labor humanitaria y su papel en la mediación de conflictos.

Mañana viernes, el presidente francés y su esposa, Brigitte, serán recibidos en audiencia en el Vaticano por el papa León XIV, en el que será su primer encuentro desde la elección del pontífice el pasado 8 de mayo.

Sobre la próxima reunión entre Macron y el pontífice, Riccardi señaló que el mensaje principal es el encuentro en sí mismo y destacó la autoridad internacional del mandatario francés.

«Creo que la actitud del papa ante Donald Trump no es la de un ciudadano estadounidense, sino la de un pontífice con apertura internacional. La actitud del presidente Macron es, diría yo, la de un hombre que intentó construir una relación positiva con Trump», añadió el fundador de la comunidad.

Asimismo, la agenda de Macron en la Santa Sede incluye una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin. EFE

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