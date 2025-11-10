Macron y Abás se reúnen mañana en París para tratar implementación de alto fuego en Gaza

París, 10 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá mañana martes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó este lunes la presidencia francesa.

«Esta reunión da continuidad al reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y al trabajo continuo para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Medio», señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Francia formalizó el reconocimiento del Estado Palestino el pasado 22 de septiembre, en un discurso de Macron ante la Asamblea General de la ONU.

Macron y el «presidente del Estado de Palestina», como se refiere el Elíseo a Abás en el comunicado, «discutirán los próximos pasos del plan de paz, en particular en materia de seguridad, gobernanza y reconstrucción, junto con socios árabes e internacionales, con el fin de prepararse para la etapa posterior al conflicto».

«El presidente de la República y el presidente Abás dialogarán sobre la reforma de la Autoridad Palestina, condición esencial para el retorno duradero a la estabilidad y el surgimiento de un Estado palestino viable, democrático y soberano, que viva en paz y seguridad junto a Israel», indicó el Elíseo.

Asimismo, según la presidencia francesa, Macron reiterará la necesidad de un acceso humanitario continuo a Gaza y reafirmará la necesidad de reformar la Autoridad Palestina.

Esta reunión se producirá cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que una fuerza internacional sería desplegada en Gaza «muy pronto».

Este lunes se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. EFE

