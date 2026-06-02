Macron y Kagame inauguran en París monumento en homenaje a víctimas de genocidio en Ruanda

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París, 2 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, inauguraron este martes un monumento en París en homenaje a las víctimas del genocidio de Ruanda, donde fueron masacrados en 1994 al menos 800.000 tutsis por orden del Gobierno hutu.

En su discurso inaugural, Macron recordó cómo las relaciones entre el país europeo y el africano mejoraron desde que el mandatario francés, el 27 de mayo de 2021, asumió las responsabilidades indirectas de Francia en el genocidio, durante una visita oficial a Ruanda.

«Ha sido el epílogo de un largo y paciente trabajo de verdad», señaló el presidente francés, quien advirtió de que hay que hacer todo lo posible para evitar genocidios como el sucedido hace 32 años.

«Esto es una enseñanza de cómo, cuando se persigue a alguien por su color de piel, origen o etnia, se pone en marcha un mecanismo que se lo lleva todo por delante», agregó Macron.

Kagame, por su parte, agradeció «la valentía y la humanidad» del presidente Macron para «asumir responsabilidades históricas». «Ningún país ha ido tan lejos para restablecer la verdad y reconocer su parte de responsabilidad en la tragedia».

En marzo de 2021 y a petición del propio Macron, una comisión de historiadores y expertos concluyó que hubo fallos «abrumadores» en la política exterior francesa mientras se cometían en Ruanda las masacres que acabaron con la vida de unas 800.000 personas.

Sin embargo, ni París ni sus militares -entonces bajo la autoridad del presidente socialista François Mitterrand- fueron cómplices del genocidio de los tutsis por los hutus, según la comisión.

La Justicia francesa archivó en 2022 una investigación que se había abierto en 2005 por la presunta implicación, por acción o por omisión, de los militares franceses en misión en Ruanda durante el genocidio de Ruanda de 1994.

Los jueces instructores consideraron entonces que los elementos aportados al procedimiento no habían demostrado «la participación directa de las fuerzas militares francesas en exacciones cometidas en los campamentos de refugiados», descartando «la complicidad» con las fuerzas genocidas.

El monumento inaugurado hoy consiste en dos bloques de latón negro colocados sobre una losa de piedra volcánica que se erigen en la explanada Habib-Bourguiba, en el Quai d’Orsay, a orillas del río Sena. La obra es de la artista portuguesa Grada Kilomba. EFE

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