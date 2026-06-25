Macron y Meloni exhiben sintonía en su primera cumbre bilateral sin «nada de glacial»

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París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, escenificaron este jueves una amplia coincidencia de posiciones en asuntos europeos e internacionales durante su primera cumbre bilateral celebrada en Antibes (sur de Francia) donde ambos apostaron por reforzar la cooperación estratégica entre sus países en beneficio de Europa.

Tras la firma de siete acuerdos bilaterales, que abarcan ámbitos como la defensa, la energía, el espacio o la gestión migratoria, Macron y Meloni destacaron la profundidad de una relación que calificaron de estructural para Europa.

Subrayaron que Francia e Italia comparten intereses convergentes en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y los desafíos económicos de la Unión Europea (UE), y rechazaron que su relación tenga «nada de glacial».

Uno de los principales puntos de acuerdo fue el refuerzo de la cooperación en defensa. Ambos dirigentes respaldaron la nueva hoja de ruta bilateral para el periodo 2026-2031 y defendieron el desarrollo conjunto de capacidades militares europeas.

Macron destacó programas industriales comunes como los misiles Aster y los sistemas de defensa antiaérea, mientras que Meloni consideró que la cooperación franco-italiana contribuye de forma decisiva a la autonomía estratégica europea.

En materia energética, ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la independencia del continente en ese sector.

Macron reiteró la apuesta francesa por la energía nuclear y celebró el interés de empresas italianas en participar en proyectos de pequeños reactores modulares, mientras que Meloni respaldó una mayor colaboración industrial en este ámbito.

La cooperación espacial fue otro de los ejes destacados. Los dos líderes defendieron la consolidación de una industria espacial europea fuerte y respaldaron proyectos conjuntos destinados a garantizar la autonomía de Europa en el acceso al espacio, las telecomunicaciones y la observación por satélite.

En el plano migratorio, Meloni destacó los avances logrados por la Unión Europea en el control de las fronteras exteriores y aseguró que las llegadas irregulares han disminuido significativamente.

Macron coincidió en la necesidad de aplicar de forma efectiva el pacto europeo de migración y asilo y ambos anunciaron la creación de una brigada mixta franco-italiana para reforzar la vigilancia en la frontera común y combatir tanto la inmigración irregular como la delincuencia transfronteriza.

Los dos dirigentes también mostraron una posición común en la lucha contra el narcotráfico, reivindicando la coalición europea impulsada conjuntamente por París y Roma y que agrupa a decenas de países para combatir las redes criminales internacionales.

En el plano europeo, Macron y Meloni coincidieron en defender una Unión Europea más competitiva, capaz de invertir más, reducir dependencias estratégicas y reforzar su soberanía económica y tecnológica.

Ambos se mostraron favorables a preservar en el próximo presupuesto comunitario las políticas de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que consideran pilares fundamentales de la construcción europea.

Sobre Ucrania, los dos reafirmaron su apoyo a Kiev y defendieron la búsqueda de una paz «justa y duradera». Meloni insistió en que Rusia sigue rechazando el diálogo pese a la disposición negociadora de Ucrania, mientras que Macron destacó la importancia de mantener la coordinación con Estados Unidos para aumentar la eficacia de la estrategia occidental.

En Oriente Medio también hubo una clara convergencia. Ambos respaldaron el mantenimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, apoyaron el envío de ayuda humanitaria a Gaza y reiteraron su compromiso con la estabilidad del Líbano.

En este último caso, anunciaron su intención de impulsar conjuntamente una iniciativa internacional para preparar el escenario posterior al final del mandato de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) a finales de 2026.

Más allá de los asuntos geopolíticos, Macron y Meloni reivindicaron la importancia de los vínculos económicos bilaterales, que superaron los 112.000 millones de euros en intercambios comerciales en 2025, y apostaron por profundizar la cooperación en infraestructuras, transporte, agricultura, cultura y formación de jóvenes.

La jefa del Gobierno italiano resumió el espíritu de la cumbre al afirmar que «sin Italia y Francia, Europa y Occidente no serían lo que son hoy», mientras que Macron sostuvo que ambos países comparten «una agenda común» destinada a fortalecer tanto la relación bilateral como el papel de Europa en un contexto internacional cada vez más inestable.

La de hoy ha sido la primera cumbre franco-italiana desde que firmaron hace casi cinco años el Tratado del Quirinal, un acuerdo de cooperación reforzada rubricado en noviembre de 2021 por el entonces primer ministro italiano, Mario Draghi.

Francia solo cuenta con un número limitado de acuerdos bilaterales de cooperación reforzada de este nivel en Europa: el Tratado de Aquisgrán, con Alemania; el Tratado de Barcelona, con España; el Tratado de Nancy, con Polonia; y el Tratado del Quirinal, con Italia. EFE

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