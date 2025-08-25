Macron y Merz abordarán el jueves y viernes la guerra de Ucrania y la cooperación en la UE

3 minutos

París, 25 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al canciller alemán, Friedrich Merz, el jueves y el viernes para abordar diferentes crisis internacionales, empezando por la guerra de Ucrania, así como su voluntad común de acelerar la agenda europea en defensa y competitividad.

El primero de esos encuentros será en una cena el jueves en el fuerte de Brégançon, residencia oficial de vacaciones de los jefes de Estado franceses en la costa mediterránea, y el segundo muy cerca de allí, con un consejo de ministros bilateral en la ciudad de Tolón, en el que participarán miembros de los dos gobiernos.

Será la tercera vez en que un canciller alemán es invitado a Brégançon, destacaron este lunes fuentes del Elíseo, que insistieron en la «necesidad de convergencia» de los dos países para avanzar en el «rearme económico» y «estratégico» de Europa, que es el gran objetivo compartido.

Las fuentes hicieron hincapié en la «perfecta coincidencia» de las «ambiciones» y de los «puntos de vista» de Francia y Alemania sobre la necesidad de dar «garantías robustas» a Ucrania en caso de que haya un alto el fuego con Rusia.

Insistieron en que, después de la secuencia de las últimas semanas, primero con la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, y los encuentros en Washington del primero con ocho líderes europeos, ahora «la pelota está en el tejado» de Moscú para que se avenga a negociar.

Y para eso «lo importante es mantener la presión sobre Rusia», lo que a juicio de Francia requiere que Estados Unidos adopte sanciones contra Moscú.

Las fuentes de la Presidencia francesa no quisieron dar nuevos elementos sobre el contenido de las discusiones de la llamada Coalición de Voluntarios para ofrecer garantías a Ucrania, en particular sobre la espinosa cuestión del envío de tropas, especialmente espinosa para Alemania, que duda antes de embarcarse en una decisión de ese tipo.

En lugar de eso, repitieron que la principal garantía de seguridad será siempre un Ejército ucraniano fuerte y bien dotado de armamento, que no esté sometido a ninguna limitación ni de número ni de equipamiento, y luego vendrán las fuerzas de garantía de un acuerdo y el papel que tendrá Estados Unidos, sobre todo la forma en que podría dar una garantía similar a la que da a sus socios de la OTAN.

En el Consejo de Ministros franco-alemán se hablará de la competitividad europea, con cuestiones como la creación de un verdadero mercado de capitales o el impulso a sectores que se consideran estratégicos, como la inteligencia artificial o el espacio.

En el terreno de la defensa, se abordarán programas como el del futuro avión de combate del futuro (FCAS), en el que también participa España, o el del carro de combate del futuro, que lideran Francia y Alemania.

Igualmente en la defensa, estará encima de la mesa la cobertura que Francia ofrece a Alemania y a sus otros socios europeos con su disuasión nuclear.

Antes de su encuentro en Brégançon, Macron y Merz habrán coincidido el miércoles, junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, en las conmemoraciones del aniversario de la independencia de Moldavia en la capital, Chisniau, a invitación de la presidenta, Maia Sandu, en lo que quiere ser un gesto fuerte de apoyo de la jefa del Estado ante la injerencias rusas, sobre todo de cara a las elecciones legislativas de septiembre. EFE

