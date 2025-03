Macron y Sandu denuncian injerencias rusas y vinculan devenir de Ucrania al de Moldavia

París, 10 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homóloga moldava, Maia Sandu, alertaron este lunes de que el devenir de Ucrania está vinculado al de Moldavia, país, que según ambos dirigentes, es objeto de diferentes campañas de desestablización por parte de Rusia.

«Moldavia, cuyo espacio aéreo es regularmente violado por drones y misiles rusos, se enfrenta a tentativas rusas, cada vez más desinhibidas, de desestabilización, teniendo como diana sobre todo las instituciones democráticas del país», declaró el presidente francés, en una declaración conjunta en El Elíseo con Sandu.

Por ello, Macron anunció «un refuerzo de la cooperación» con Moldavia, antigua república soviética que hace frontera con Ucrania, en asuntos como la lucha contra la desinformación en las elecciones y el apoyo energético al país.

«Rusia ha recurrido al chantaje energético para intentar debilitar a la economía moldava, sobre todo en Transnistria (la autoproclamada república separatista prorrusa). Como suele ocurrir, Moscú provoca crisis y luego finge que quiere arreglarlo, pero teniendo solo en cuenta sus intereses», denunció.

El mandatario francés resaltó el apoyo económico de la UE de 250 millones de euros durante 2025 para contribuir al suministro energético de Moldavia tras el cese del abastecimiento por parte de Gazprom.

Macron recordó que Moldavia «está en primera fila ante la amenaza rusa» y vinculó el devenir de Ucrania al de la pequeña república exsoviética.

«Expresamos nuestro apoyo indefectible a la independencia y la soberanía y la integridad territorial de la República de Moldavia en sus fronteras internacionalmente reconocidas», indicó el presidente francés.

Para la presidenta moldava, su país -candidato a integrarse en la UE- «no ha sido un espectador de la guerra en Ucrania» y explicó que ha ayudado a estabilizarlo.

Sandu alertó de que Moscú ve Moldavia como «un terreno de lanzamiento para otras agresiones» y vinculó «la seguridad de Ucrania a la seguridad de Moldavia», porque, añadió, «la paz en Moldavia es también la paz en Europa».

«La paz no es la capitulación, no es un simple alto el fuego, requiere garantías robustas, todos las necesitamos, nosotros y Europa», dijo la presidenta moldava, quien acusó a Rusia de no respetar su palabra y de ejercer un «imperialismo moderno». EFE

