Macron y Starmer copresiden el viernes reunión de «no beligerantes» para desbloquear Ormuz

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París, 14 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el próximo viernes una conferencia que reunirá por videoconferencia a países «no beligerantes» dispuestos a colaborar en una misión «puramente defensiva» para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, informaron este martes fuentes del Palacio del Elíseo.

«El presidente de la República y el primer ministro británico copresidirán este viernes, en París, una conferencia que reunirá por videoconferencia a países no beligerantes dispuestos a colaborar con nosotros en una misión multilateral y puramente defensiva, destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan», dijeron las fuentes.

Esa reunión ya había sido anunciada la víspera por Macron en sus redes sociales, pero sin precisar la fecha exacta.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron había puesto especialmente el acento en que esa misión será «estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes», lo que dejaría al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y también insistió, como hoy las fuentes del Elíseo, en que su objetivo es que se pueda desplegar «desde que la situación lo permita».

En su línea, el jefe de Estado francés insistió en la vía diplomática: «una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática» para así «dotar a la región de un marco robusto» con el que todas las partes puedan «vivir en paz y en seguridad», dijo.

Eso significa, dijo, abordar «todas las cuestiones de fondo» y darles «una respuesta duradera», lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus «acciones desestabilizadoras en la región», pero igualmente la reanudación «lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz».

El pasado 26 de marzo, Francia y el Reino Unido ya organizaron una vídeoconferencia con los jefes del Estado Mayor de 35 países con vistas a preparar una eventual coalición para contribuir a la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, condicionada al cese de los combates.

Esta conferencia, cuya lista de participantes aún no han sido facilitada por el Elíseo, se celebrará cinco días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos iba a tomar el control del estrecho de Ormuz.

Irán ha mantenido desde el comienzo de la guerra prácticamente cerrada esta vía estratégica, por donde habitualmente circula una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo mundial, y sólo ha dejado pasar a unos pocos barcos. EFE

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