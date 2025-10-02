Macron y Starmer llaman a elevar la presión contra la «flota fantasma» rusa

(actualiza con declaraciones de Macron a la prensa)

Copenhague, 2 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, llamaron este jueves a aumentar la presión sobre la «flota fantasma» rusa para cortar vías de financiación de Moscú y acabar con potenciales bases para drones.

Los dos mandatarios se pronunciaron así durante un coloquio organizado en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reúne este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos, entre ellos el Reino Unido, Ucrania y otras naciones del este del continente.

Tras la cumbre, Macron aseguró ante los medios de comunicación que los europeos acordaron «subir un escalón» en la lucha contra esa flota con «acciones de obstaculización» de los movimientos de estos barcos, coordinados en el marco de la OTAN para evitar su libre circulación por los mares.

En ese contexto situó la intervención militar de Francia para abordar un petrolero ruso que se encontraba frente a la costa atlántica francesa para controlar si está sirviendo de plataforma de envío y control de drones, una operación que se saldó con la detención del comandante del barco y su segundo dentro de la investigación por irregularidades en la identificación del buque.

El presidente francés destacó la importancia de frenar a la «flota fantasma» rusa por los ingresos que aporta a Moscú mediante el comercio clandestino de crudo evadiendo sanciones internacionales, así como por su utilidad logística para aeronaves no tripuladas.

«Cuando interceptamos estos barcos rompemos por completo la organización de esta flota, y esto es esencial para incrementar nuestra presión sobre Rusia con el objetivo último de que Ucrania pueda recuperar territorio», afirmó Macron en su coloquio con Starmer.

Ante los medios, Macron cifró en entre 800 y mil barcos esa flota fantasma, cuyo tráfico contribuye a «entre el 35 y el 40 %» del esfuerzo militar ruso en Ucrania.

El primer ministro británico se mostró de acuerdo con la necesidad de «intensificar» las operaciones militares y de autoridades costeras europeas contra los centenares de buques que continúan transportando crudo o petróleo refinado a pesar de las sanciones de la comunidad internacional contra Moscú.

El navío interceptado por Francia cambió en varias ocasiones de pabellón y de nombre, una de las prácticas habituales de los navíos de la «flota fantasma», que también cuentan con propietarios opacos con sede en paraísos fiscales, transpondedores que a menudo se apagan cuando se transfiere la carga en alta mar y zonas de fondeo en aguas internacionales para evitar los puertos.

Macron también afirmó que la situación de Ucrania «es ahora mejor que a principios de año» debido a iniciativas como «la coalición de los dispuestos» en apoyo a Kiev o a los pasos dados por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reabrir el diálogo con el líder ruso, Vladímir Putin, con vistas a lograr la paz.

Tras la cumbre en Alaska (EE.UU.) del mandatario ruso con Trump del pasado agosto, «ha quedado claro que Putin no ha sido sincero cuando habló de su disposición a negociar la paz», dijo Macron.

El presidente francés también destacó la necesidad de incrementar la ayuda militar a Ucrania y, en concreto, de aportarle más sistemas de defensa aérea, drones y misiles de mayor alcance.

En ese sentido, en su intervención ante los medios Macron aseguró que en los próximos días la Unión Europea buscará «aportar visibilidad financiera» a Kiev poniendo como garantía el presupuesto comunitario o de sus miembros.

El presidente francés descartó que los bienes confiscados a Rusia puedan servir para financiar la guerra, porque contravendría el derecho internacional, pero señaló pueden servir tras la guerra para la recuperación de Ucrania. EFE

