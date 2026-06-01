Macron y Tshisekedi tienen voluntad de dar una respuesta coordinada a la epidemia de ébola

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París, 1 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, subrayaron este lunes su voluntad de «aportar una respuesta coordinada» a la crisis sanitaria generada por la epidemia de ébola en ese país africano.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron señaló que había hablado con Tshisekedi sobre la situación sanitaria en el este de la RDC a causa de esa epidemia, que según las cifras dadas el pasado jueves por la Unión Africana ya había causado 246 «muertes sospechosas» y 1.077 «casos sospechosos».

El presidente francés indicó, por otro lado, que ambos también han confirmado su objetivo de reforzar la colaboración de los dos países, en particular en el terreno económico con el sector privado.

Sobre la situación en el este de la RDC, donde actúan una multitud de grupos armados, Macron manifestó el apoyo de Francia a los esfuerzos para pacificar esa parte del país y para que se restablezca la soberanía plena sobre el conjunto de su territorio.

Las zonas afectadas por el virus, que también se ha extendido a Uganda, se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la región. EFE

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