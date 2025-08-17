Madagascar asume la presidencia rotatoria del bloque de países de África meridional

Nairobi, 17 ago (EFE).- Madagascar asumió este domingo por primera vez la presidencia rotatoria de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) en la cumbre anual de esa alianza, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque para acelerar la integración regional.

El presidente malgache, Andry Rajoelina, relevó en el cargo a su homólogo zimbabuense, Emerson Mnangagwa, durante la ceremonia de apertura de la cumbre, celebrada en Antananarivo, la capital de Madagascar.

Tras el acto inaugural, los líderes de los 16 Estados miembros de la SADC celebraron una reunión a puerta cerrada, al término de la cual estaba prevista una rueda de prensa conjunta de Rajoelina con la ministra de Asuntos Exteriores de Madagascar, Rasata Rafaravavitafika, y el secretario ejecutivo del organismo, Elias Mpedi Magosi.

Los mandatarios de África austral buscan trazar el rumbo de la región, debatir cómo impulsar el comercio intrarregional y reducir la dependencia de socios externos.

El lema de este año apuesta por eliminar barreras, agilizar el transporte de mercancías y retener más valor dentro del sur del continente, afectado en los últimos meses por el aumento de aranceles, la reducción de ayudas y la inestabilidad geopolítica global.

La SADC está integrada por la República Democrática del Congo (RDC), Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Tanzania, Zimbabue, Angola y Zambia. EFE

