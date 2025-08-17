The Swiss voice in the world since 1935

Madagascar asume la presidencia rotatoria del bloque de países de África meridional

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nairobi, 17 ago (EFE).- Madagascar asumió este domingo por primera vez la presidencia rotatoria de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) en la cumbre anual de esa alianza, que reunió a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque para acelerar la integración regional.

El presidente malgache, Andry Rajoelina, relevó en el cargo a su homólogo zimbabuense, Emerson Mnangagwa, durante la ceremonia de apertura de la cumbre, celebrada en Antananarivo, la capital de Madagascar.

Tras el acto inaugural, los líderes de los 16 Estados miembros de la SADC celebraron una reunión a puerta cerrada, al término de la cual estaba prevista una rueda de prensa conjunta de Rajoelina con la ministra de Asuntos Exteriores de Madagascar, Rasata Rafaravavitafika, y el secretario ejecutivo del organismo, Elias Mpedi Magosi.

Los mandatarios de África austral buscan trazar el rumbo de la región, debatir cómo impulsar el comercio intrarregional y reducir la dependencia de socios externos.

El lema de este año apuesta por eliminar barreras, agilizar el transporte de mercancías y retener más valor dentro del sur del continente, afectado en los últimos meses por el aumento de aranceles, la reducción de ayudas y la inestabilidad geopolítica global.

La SADC está integrada por la República Democrática del Congo (RDC), Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Tanzania, Zimbabue, Angola y Zambia. EFE

pga/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR