Madagascar quiere construir una «alianza dinámica y duradera» con Colombia

2 minutos

Nairobi, 29 ago (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se reunió este viernes con la ministra de Asuntos Exteriores de Madagascar, Rasata Rafaravavitafika, quien reafirmó al voluntad de su país de crear una «alianza dinámica y duradera» con la nación sudamericana.

Rafaravavitafika celebró una reunión de trabajo con Márquez en su oficina en la capital, Antananarivo, adonde llegó la pasada noche la mandataria colombiana en el marco de su tercer viaje a África.

«Esta reunión marca un hito histórico en las relaciones entre ambos países y demuestra su deseo compartido de fortalecer los lazos Sur-Sur, en un espíritu de solidaridad y asociación estratégica», subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores malgache en un comunicado.

La ministra destacó que Colombia, como país que ejerce la presidencia rotativa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) CELAC, representa «un socio natural y prometedor para Madagascar, con el que comparte valores comunes y una visión convergente para un futuro sostenible y equitativo».

La jefa de la diplomacia malgache reafirmó «la plena disposición de Madagascar para construir, con Colombia, una alianza dinámica y duradera basada en la complementariedad de conocimientos y orientada a resultados tangibles», según la nota oficial.

También subrayó la determinación del Gobierno del país insular africano de hacer de «esta cooperación Sur-Sur un modelo ejemplar, guiado por la solidaridad entre los pueblos y la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos comunes».

Los debates entre ambas delegaciones se centraron en áreas de cooperación, como la agricultura sostenible y resiliente para garantizar la seguridad alimentaria, la transición energética para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, así como el ecoturismo y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Ambas partes, añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores, expresaron su disposición a compartir sus experiencias y conocimientos para «desarrollar proyectos conjuntos que satisfagan las necesidades reales de sus poblaciones».

Márquez empezó su gira africana este lunes en Etiopía y de ahí viajó el miércoles a Mozambique, desde donde se desplaó a Madagascar.

Ya el sábado, Márquez viajará a Nigeria, donde culminará su visita a África el 1 de septiembre, cuando está previsto que regrese a Bogotá. EFE

