Madcup llega a México con sus valores deportivos para fortalecer los puentes con España

3 minutos

Ciudad de México, 21 nov (EFE).- El proyecto deportivo y educativo Madcup presentó este jueves en Ciudad de México el balance de sus actividades de 2025 y los proyectos previstos para 2026, con el objetivo de reforzar su presencia en México y fortalecer los vínculos con España.

Durante el acto de presentación en la capital mexicana, el fundador de Madcup, Miguel Ángel Benzal, subrayó que buscan “crear un puente” entre ambos países para fortalecer la marca y atraer alianzas con empresas mexicanas y españolas asentadas en México como socios estratégicos para “montar grandes proyectos”.

“Hemos venido a vender Madrid, pero también queremos trabajar en México para poder traer a los equipos europeos. Quizá en 2026 no sea un buen año porque están todos los focos en el mundial, pero después del mundial hay mucha vida y mucho recorrido y queremos organizar la Madcup México”, afirmó.

Benzal también destacó que uno de los objetivos es facilitar que equipos con menos recursos económicos puedan participar en el torneo de España.

Fundado en 2021, Madcup es un proyecto orientado a promover la cultura, la educación y los valores humanos a través del deporte.

Por su parte, la directora de relaciones internacionales, Maria Guadalupe Benzal recordó que la iniciativa surgió con el objetivo de transmitir los valores del deporte a los jóvenes y a sus familiares.

“Nació con una idea muy clara de que fuera un torneo internacional, con 60 países. México es el principal país con mayor participación histórica en Madcup. Por eso estamos aquí, para agradecerlo”, señaló.

Según cifras de la organización, solo en fútbol, en 2025 participaron más de 17.000 jugadores de 841 equipos, entre ellos el Real Madrid, Club Tigres o Club América (ambos de México), de 41 países, y tuvo un impacto económico de 67,8 millones de euros en la Comunidad de Madrid, siete millones más que el año anterior.

Más que fútbol

Madcup también impulsa torneos en otras disciplinas con Madcup Basket y Madcup Volley, en busca de reunir a jóvenes de baloncesto y voleibol de distintas partes del mundo.

“No todo es fútbol. Hay muchos niños y niñas que prefieren otros deportes”, aclaró Benzal.

Además de las competiciones deportivas, la organización desarrolla un segmento educativo con STEM Racing Spain, un proyecto respaldado por la Fórmula 1, y un segmento empresarial con Sports Summit Madrid, un foro de la industria deportiva.

La segunda edición del Sports Summit Madrid, que se celebrará el 17 y 18 de junio de 2026, aspira a consolidarse como un punto de encuentro entre líderes, marcas y expertos del sector, que representa el 3,6 % del PIB de la Unión Europea.

Por último, el consejero delegado de Sports Summit Global, Sebastián Lateulade, destacó la importancia de estar en México y aseguró que los planes para 2026 pasan por “volver a subir la vara de lo que ya se hizo”, con el objetivo de fortalecer la presencia del evento.

“El hecho de estar en México es que queremos comprometernos estrechando lazos con las grandes organizaciones y marcas”, subrayó.

En el marco del Sports Summit Madrid se entregan también los Premios Gloria del Deporte Iberoamericano, organizados con el Ayuntamiento de Madrid y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con el fin de reconocer el deporte en toda la región iberoamericana. EFE

