Madre de Daniel Noboa: la captura de ‘Pipo’ en España muestra valor de apoyo internacional

1 minuto

Quito, 16 nov (EFE).- La asambleísta ecuatoriana Annabella Azín, madre del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consideró este domingo que la captura en Málaga del máximo líder de la banda criminal Los Lobos, es una prueba de la importancia del apoyo internacional para combatir la inseguridad.

«Esta es una muestra de que el apoyo internacional es válido y es muy importante, puesto que gracias a este apoyo y a la valentía de nuestras fuerzas en la seguridad y de muchas personas ecuatorianas que trabajan por eso, se puede seguir adelante», dijo en referencia a la detención de Wilmer Chavarríía (‘Pipo’), de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador.

Azín detalló que como mujer, madre y abuela, está «profundamente convencida en lo que propone el presidente Daniel Noboa, en que sí es posible avanzar y tener un nuevo Ecuador».

Noboa anunció este domingo la captura de ‘Pipo’, quien -según dijo- «fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación». EFE

sm/fgg/agf