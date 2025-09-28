Madre de víctima del triple feminicidio en Buenos Aires duda que el autor sea el acusado

Buenos Aires, 28 sep (EFE).- Sabrina del Castillo, madre de Morena Verdi, una de las tres jóvenes asesinadas en Buenos Aires, puso en duda este domingo la autoría intelectual de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, a quien la Justicia argentina busca como presunto jefe de la banda narcocriminal implicada en el triple feminicidio.

«No parece ningún jefe narco. Sin ofender, pero no es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él”, dijo la mujer en una entrevista con Radio Rivadavia sobre el hombre buscado internacionalmente por ser el presunto autor intelectual de los feminicidios de su hija, su sobrina Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez.

Del Castillo cuestionó que Valverde Victoriano fuera quien lideraba la organización narcocriminal responsable de los asesinatos y afirmó que parece ocupar “una tercera o cuarta línea” de mando.

Según reveló, la familia de las dos jóvenes que eran primas considera que “hay personas que quieren desviar la investigación”.

“Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo para que deje de hacer ruido la de ellas”, aseguró.

Del Castillo también volvió a denunciar violencia policial durante la movilización de este sábado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y relató que fue agredida por efectivos. “Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado. Le tuve que gritar en la cara a un policía que era la mamá de Morena”, contó.

Rechazó también las versiones que vinculan a su hija con actividades ilícitas. “¿Vivo al día y me dicen que mi hija robaba? ”, expresó y añadió: “Si quieren investigar, háganlo con pruebas, pero investiguen a las tres familias, no supongan”.

Un nuevo implicado en el triple feminicidio fue detenido el sábado a última hora, confirmaron este domingo a EFE el fiscal del caso, Carlos Adrián Arribas, y el portavoz del Ministerio de Seguridad del distrito.

Se trata de Ariel Giménez, de 29 años, quien, según confirmaron a EFE desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, habría sido contratado por la organización narcocriminal señalada como autora del triple feminicidio para cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las jóvenes, en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela.

Con su detención, ya son seis los acusados por su presunta participación en el hecho. Además de Giménez, se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra, Magalí Celeste González Guerrero y Víctor Sotacuro Lázaro, este último capturado en Bolivia.

Interpol emitió este sábado una notificación roja para la captura internacional de Valverde Victoriano, quien continúa prófugo.

Las familias de Brenda y Morena realizarán este domingo una sentada en la rotonda de La Tablada, el lugar donde fueron vistas las jóvenes por última vez antes de subir a una camioneta el pasado 19 de septiembre que las llevó a una vivienda en Florencio Varela donde, según las autoridades, recibieron torturas y fueron asesinadas.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes fueron encontrados el pasado miércoles enterrados en el patio de la vivienda.EFE

