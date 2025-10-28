Madres buscadoras denuncian hostigamiento en plantón que cumple 22 días en sur de México

3 minutos

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Un grupo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos denunciaron este martes hostigamiento y agresiones durante el plantón que mantienen desde hace 22 días frente a la Fiscalía del estado de Chiapas (sur de México) para exigir acciones efectivas de las autoridades para encontrar a sus seres queridos.

Agrupadas en el colectivo Madres en Resistencia Chiapas, las buscadoras expusieron en un comunicado que desde la instalación del plantón, el 6 de octubre pasado, han padecido «diversas formas de intimidación y agresiones» para «disuadir» su protesta y «silenciar» su demanda de justicia.

Las madres advirtieron que aunque el hostigamiento ha sido constante desde el inicio de la protesta, «en los últimos días la violencia se ha intensificado».

Detallaron que el miércoles 22 de octubre, un grupo que se identificó como «cristiano» acudió al plantón con el propósito de desalojarlas, y ese mismo día, a través de perfiles falsos en redes sociales, se convocó a una marcha «ficticia» para «generar confrontación».

Al día siguiente, el jueves 23, «un grupo de transportistas se presentó en el sitio con el mismo objetivo», agregaron.

Pero advirtieron que la violencia se intensificó el viernes 24, cuando «un grupo aún más violento realizó actos de intimidación directa» contra ellas, además de que los integrantes de dicho grupo «desconocían el motivo de su presencia y solo acudieron a provocar miedo».

Y señalaron que desde el sábado 25 «se han difundido noticias falsas y contenidos tendenciosos para desacreditar al movimiento».

Por su parte, organizaciones civiles demandaron al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, garantizar «la integridad, seguridad y protección de las madres en resistencia», y los responsabilizaron «directamente por cualquier intimidación, amenaza o agresión en su contra».

Además, las ONG alertaron de que en Chiapas «no se había registrado ninguna sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares para los casos de 2019 a 2022».

«Esto representa una impunidad del 100 % en ese periodo, según la organización Impunidad Cero», expusieron.

México acumula más de 133.000 reportes de desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta.

En Chiapas, hay más de 1.500 personas desaparecidas, según datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), al 16 de mayo pasado.

La organización civil Amnistía Internacional (AI) advirtió en un reciente informe que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado. EFE

mjc/jmrg/rrt