Madres de migrantes desaparecidos llevan su búsqueda a la frontera de México y Guatemala

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Tapachula (México), 12 may (EFE).- Madres de migrantes desaparecidos llegaron a la ciudad mexicana de Tapachula, frontera con Guatemala, para recorrer varias ciudades del sur del país con la esperanza de encontrar pistas sobre sus seres queridos, en medio de la aguda crisis de desaparecidos que vive México.

Las madres y abuelas son parte de la quinta brigada internacional y de la Red Regional de Familias Migrantes provenientes de Ecuador, Honduras, Colombia y Cuba, que buscan a sus familiares desaparecidos desde 2024.

Ana Enamorado, integrante de la Red Regional de Familiares de Migrantes, señaló este martes que están visitando los centros de rehabilitación, los albergues, las calles, para ir casa por casa y preguntar si sus hijos pasaron y tener una pista para dar con su paradero.

“Estuvimos en Tonalá y esta mañana que llegamos a Tapachula, las personas están desaparecidas desde el mes de diciembre de 2024, son las personas que están desaparecidas en San José El Hueyate de Mazatán, ellos estaban cruzando por lancha con la intención de llegar a los Estados Unidos”, explicó.

Aunque el registro oficial menciona más de 1.800 extranjeros desaparecidos, organizaciones civiles del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM) señalan un subregistro masivo y organizaciones estiman que la cifra real podría ser mucho mayor, superando los 10.000 casos.

Tapachula (Chiapas) es la mayor ciudad mexicana de la frontera con Guatemala y ha sido uno de los epicentro de la crisis migratoria vivida en los últimos años.

La brigada internacional de búsqueda también está acompañada de autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de agentes de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes brindan seguridad al contingente.

El grupo de buscadoras ingresó al albergue Belén donde se reunieron con migrantes de distintas nacionalidades y les mostraron fotografías para ver si alguien había visto a los desaparecidos.

Es el caso de la migrante cubana, Juliana Bravo Díaz, quien busca a su hija y a su nieto, Meiling y Samei, de los que no sabe nada desde el pasado 21 de diciembre del 2024.

El mes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, alertó en una visita a México de la tragedia que a su juicio supone la crisis de desaparecidos en el país norteamericano, donde se contabilizan más de 133.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. EFE

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