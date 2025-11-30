Madres de víctimas de violencia machista en norte de México exigen justicia con caravana

Ciudad Juárez, (México), 29 nov (EFE).- Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en la fronteriza Ciudad Juárez (norte de México) realizaron este sábado una caravana de más de 70 kilómetros para exigir justicia por sus hijas víctimas de violencia machista en la región marcada por este tipo de delitos de género.

La caravana, llevada a cabo en el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, partió del Umbral del Milenio, en la entrada de Ciudad Juárez, hasta el arroyo del Navajo.

Susana Montes Rodríguez, madre de María Guadalupe Pérez Montes, encabezó la caravana que coincide con el aniversario de la desaparición de su hija en 2008, quien fue hallada asesinada en 2011.

“Desgraciadamente, mi hija se encontró en feminicidio(…) se encontraron restos, ni un cuerpo encontré de mi hija”, compartió entre lágrimas.

La madre calificó como “inhumanas” las experiencias que viven las familias de víctimas, al enfrentar la indolencia e impunidad de las autoridades. “Es algo que a nadie le deseo, es algo muy inhumano, es algo terrorífico lo que estamos viendo», expuso.

Además, Montes llevó un pastel para recordar a su hija, en el sitio donde fueron hallados sus restos, en una zona donde, entre 2008 y 2013, fueron encontradas 24 mujeres asesinadas.

La movilización fue organizada por el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez, integrado por Casa Amiga, Red Mesa de Mujeres, Sin Violencia, entre otras organizaciones.

Imelda Marrufo, de la asociación Red Mesa de Mujeres, recordó que en esta fecha se cumplen 16 años de la desaparición en 2009 de María Guadalupe Pérez Montes, cuyo caso dio origen a múltiples exigencias que hoy han generado cambios en las instituciones del gobierno.

Entre estos cambios, señaló la creación de una nueva sede de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas de Delito, la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género y la conformación de un fondo municipal para apoyar a madres de víctimas de feminicidio.

Marrufo alertó, sin embargo, que las instituciones siguen sin fortalecerse al ritmo que exige la crisis. “Porque lo que ocurre es que la violencia se sigue presentando, pero no así necesariamente se fortalecen las instituciones, como debería ocurrir”, afirmó.

Una frontera marcada por décadas de violencia

Ciudad Juárez sigue siendo uno de los epicentros nacionales de violencia feminicida, una crisis visible desde inicios de 1990. Pese a los avances normativos, las activistas avisaron que las desapariciones continúan, los feminicidios no cesan y las capacidades de investigación siguen rebasadas.

Según las estadísticas de la Fiscalía de la Mujer, de enero a octubre de 2025, se han recibido 3.982 denuncias de mujeres desaparecidas.

Mientras que la organización Red Mesa de Mujeres reportó 115 feminicidios, entre enero y agosto de 2025, tan solo en Ciudad Juárez, aunque las cifras oficiales solo dan cuenta de 13 casos.

Además, la ONG indicó que solo uno de casa 10 crímenes son atendidos por las autoridades municipales.

Alrededor de diez mujeres son asesinadas al día en México y un 25 % de estos crímenes se investigan como feminicidio, es decir, por razones de género. EFE

lv/mjc/sbb

