Madres exiliadas en la Guerra Civil y memoria familiar: el nuevo proyecto de Olga de Soto

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Ignacio Blanco

Bruselas, 22 abr (EFE).- La artista multidisciplinar valenciana Olga de Soto expuso este miércoles en Bruselas la primera parte de un proyecto de investigación histórica que parte de la vivencia de mujeres exiliadas con sus hijos tras la guerra civil española para reflexionar sobre la transmisión u ocultamiento de la historia familiar entre generaciones en un contexto de migración forzada.

Sentada frente a un escritorio en el centro del escenario y con una proyección luminosa de texto a su espalda, la también coreógrafa afincada en Bruselas esbozó hoy durante 60 minutos una narración histórica dividida en tres partes diferenciadas que dan forma a sus siguientes tres capítulos, en los que combina formatos y lenguajes que van desde la coreografía y espectáculo hasta las artes visuales y el documental.

«Es un proyecto supercomplejo, con muchos objetivos de investigación, y el objetivo ahora es encontrar una manera de cruzar esos diferentes genes desde un lugar concebido para llevar el futuro de la vida a una danza funeraria, un ritual común y colectivo, que creo que es algo que necesitamos cada vez más hoy», explicó la artista a EFE tras presentar su proyecto en el LAB de la Embajada de España en Bélgica, con motivo de la presentación de la noche de las galerías del festival de arte contemporáneo Art Brussels.

El trabajo encuentra su impulso inicial en la Maternidad Suiza de Elna (sur de Francia), fundada en 1939 por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbenz, para salvar la vida de mujeres gestantes exiliadas y sus recién nacidos tras la guerra civil española.

Sobre esta base, el proyecto profundiza en «la historia de la ayuda humanitaria y de los campos que muchos olvidan o desconocen», donde madres y niños vivían en duras condiciones y, en ocasiones, perdían la vida. Siguiendo las huellas de la migración forzosa provocada por la guerra, Olga de Soto reflexiona sobre cómo la acción de una sola persona puede impactar en numerosas trayectorias de vida.

En una segunda parte, la coreógrafa trata de dar respuesta a cómo se transmitió (o no) el linaje materno entre personas de diferentes generaciones de la misma familia, y cómo se trasmite de generación en generación la historia familiar y la lengua materna.

Por último, la investigadora y coreógrafa busca reconstruir una danza ritual funeraria, dedicada a un niño difunto, que fue ocultada por el obispo de Orihuela en 1775 y practicada clandestinamente hasta principios del siglo XX. «Probablemente tenga su origen en la Comunidad Valenciana», detalló.

Tras este primer capítulo, que ya adelantó el pasado mes de enero en el Kaaitheater de Bruselas en el marco del festival cultural Europalia, que este año tiene a España como país invitado, la artista valenciana promete una apuesta variada en la que «cada episodio va a tener su propio formato, basado en el tema y en la documentación que contiene el tema». EFE

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