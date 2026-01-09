Madrid, Barcelona y Canarias, destinos clave de los planes de viaje del papa a España

Ciudad del Vaticano, 9 ene (EFE).- Madrid, Barcelona y las islas Canarias son los puntos «fundamentales» en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde Roma, subrayando que todavía no hay una fecha concreta.

El purpurado ha acudido hoy a la Secretaría de Estado del Vaticano para presentar con sus autoridades un «primer borrador» de este eventual viaje apostólico, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella y el de Canarias, José Mazuelos Pérez.

«Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al Santo Padre para que luego lo matice con las notas que él estime», ha declarado Cobo ante los medios. EFE

