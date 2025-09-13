Madrid acogerá la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Bolsas

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 13 sep (EFE).- La Bolsa de Madrid acogerá durante esta próxima semana la celebración de la 52º Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), que agrupa a veintidós mercados de la región latinoamericana, y a Bolsas y Mercados Españoles (BME), en España.

El foro de la FIAB, entidad creada en 1975 con el fin de promover mejores prácticas entre sus miembros, facilitar el intercambio de información y actuar como vocal ante cualquier institución u organismo que pueda generar impacto regulatorio, dará cita en Madrid a más de 250 representantes de las bolsas de la región y otros actores del sistema financiero.

Entre ellos estará el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, o el presidente de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), Rodrigo Buenaventura.

En declaraciones a EFE, la directora de Asuntos Públicos de BME para la UE y Latinoamérica, Pilar Martínez, destacó que la FIAB tiene «carácter de foro regional» en el que todos los miembros pueden reunirse, intercambiar información y «generar ese ecosistema en el que se desarrollen mejor y con más competitividad los mercados de valores».

Preguntada por la situación de los mercados iberoamericanos, explicó que hay ciertas tendencias que ya están empezando a surgir en Europa y que se están replicando en la región, como la consolidación de infraestructuras, el desarrollo de tecnología o el desarrollo de nuevos productos, entre otros.

«Las bolsas en la región iberoamericana no son ajenas a la coyuntura mundial en términos geopolíticos o en términos económicos, les afecta de igual manera que a nosotros, pero precisamente es en eso donde estamos ahora centrando nuestra actividad», dijo Martínez, quien destacó que se está profundizando en todo lo relativo a los grupos más técnicos, de desarrollo de mercado, de monitorización regulatoria.

Sobre los retos que enfrenta el mercado iberoamericano, Martínez aseguró que «siempre se pueden traducir en oportunidades».

«Siempre se busca identificarlos de forma temprana, desarrollar soluciones tanto a nivel técnico como a nivel regulatorio, adaptar esas soluciones a las realidades de los mercados y seguir fomentando ese ecosistema de colaboración que permita una mayor profundidad y un mayor desarrollo de los mercados», concluyó. EFE

