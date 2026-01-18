Madrid vuelve a ser epicentro del turismo en la 46 edición de Fitur con México de invitado

Madrid, 18 ene (EFE).- Madrid volverá a convertirse por unos días, y como cada año, en el epicentro mundial del turismo de la mano de una nueva edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur, en esta ocasión con México como país socio y con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores.

La 46 edición de Fitur, que se celebrará del 21 al 25 de enero en la feria de exposiciones de Madrid (Ifema), cuenta con un 9 % más de expositores que el año anterior y un 11 % más en el ámbito internacional, que desplegarán sus stands en 8.000 metros cuadrados más que en 2025.

México, como país socio, realizará «un espectacular despliegue» en un contexto de crecimiento turístico en el país (del 13,9 % de enero a septiembre de 2025), según datos de Sectur, y con el objetivo de escalar del sexto al quinto país más visitado del mundo.

Más de 10.000 empresas y 255.000 visitantes

Fitur 2026 acogerá a un 5 % más de empresas que el año anterior, de 161 países (un 3 % más), 111 de ellos con representación oficial (10 más que en 2025), y se esperan unos 255.000 visitantes, entre los profesionales que irán de miércoles a viernes y el público general del fin de semana. Todo ella se prevé que lleve un impacto económico en Madrid de 500 millones de euros (487 millones en 2025).

Se incorporan este año 18 países, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron en 2025 el crecimiento mundial en llegadas, lo que se verá reflejado también en Fitur, con incrementos del 34 % y del 22 % en superficie expositiva, respectivamente.

También Oriente Medio crece un 28 % en superficie contratada, destacando entre los nuevos destinos participantes Abu Dabi, Dubái, Líbano o Siria. También habrá representación de Argelia, Angola, Somalia, Belice, Benín, Bután, Haití, Islas Caimán, Macedonia del Norte, San Marino, Santo Tomé y Príncipe o regiones de Alemania, Reino Unido y Suiza.

Novedades como el Pabellón del Conocimiento

Entre las grandes novedades de esta edición destaca el Pabellón del Conocimiento, abierto a las jornadas profesionales y concebido como centro estratégico del conocimiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y 250 ponentes.

Además, acogerá la nueva sección Fitur Experience, que pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias se ha consolidado como una de las dinámicas más transformadoras del sector, al tiempo que el área de Travel Technology duplica su superficie y reúne a más de 190 empresas de digitalización en toda la cadena de valor de la industria.

Durante el fin de semana, Fitur se convertirá en la gran fiesta del turismo para el viajero final, con catas, talleres, concursos y demás actividades organizadas por los expositores.

Entre todo el despliegue, destaca la réplica del Gran Museo Egipcio recientemente inaugurado en El Cairo, la Quedada de Viajeros de Minube, o los ‘free tour’ por Fitur de la mano de Civitatis. EFE

