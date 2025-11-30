Maduro, el personaje de una serie diferente a las «historias inventadas» de Hollywood

4 minutos

Caracas, 30 nov (EFE).- Nicolás Maduro, quien se define como el presidente-obrero e hijo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, es el protagonista de una serie que desnuda su faceta como dirigente estudiantil, pero también la de un joven promesa del béisbol que abandonó su camino en el deporte más seguido en esta nación caribeña para seguir el de la revolución.

‘Nicolás’, la serie, presenta la faceta humana del político que está en el centro de las tensiones entre Venezuela y EE.UU., país que desplegó desde agosto pasado tropas, barcos y aviones en el Caribe bajo el argumento de luchar contra el tráfico de estupefacientes provenientes de Latinoamérica, que Caracas tacha de «amenaza» y de intento de forzar un cambio de régimen en Venezuela.

Ambientados entre 1970 y 1990, los primeros cinco capítulos de la serie cuentan la infancia y adolescencia -o, al menos, la versión oficial- de la vida de Maduro, dividido entre jugar béisbol en Estados Unidos o dedicarse al socialismo.

Una historia incompleta

La primera temporada de esta producción se estrenó el 20 de noviembre pasado en el Teatro Principal de Caracas, donde el jefe de Gobierno capitalino, Nahum Fernández, dijo que cuenta «una historia vivida, real», a diferencia de las «historias inventadas» de Hollywood.

«Seguramente hoy muchos vemos al presidente como un gran héroe», afirmó Fernández.

La producción llega en un momento en que el Gobierno de Maduro enfrenta acusaciones por parte de la Administración de Donald Trump, que vincula al mandatario y altos mandos militares venezolanos con el denominado Cartel de los Soles, designado el pasado 24 de noviembre por Washington como un grupo terrorista extranjero.

La decisión se formalizó en medio de una ola de suspensiones de vuelos hacia y desde Venezuela, tras un aviso de la autoridad aérea estadounidense de ‘extremar la precaución’ al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, que derivó en la cancelación, por parte de Caracas, de la concesión de operación a seis aerolíneas. La advertencia fue repetida este sábado por Trump en su red Truth Social.

Defensa

Liz Biscochea, organizadora comunitaria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en una parroquia del oeste caraqueño, consideró durante el estreno que esta producción sobre la vida de Maduro contribuye a la defensa de Venezuela porque, dijo a EFE, «es necesario que (afuera) sepan la esencia de este proceso revolucionario».

Como ocurrió en la vida real, el Maduro de la serie recibe una beca de la organización política Liga Socialista, que lo lleva a formarse en Cuba, unirse a la lucha sindical y, eventualmente, ser el sucesor del presidente fallecido Hugo Chávez.

Para el profesor universitario, León Hernández, del Instituto de Investigaciones de la Información y Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, el seriado «sí recrea las falencias principales de los Gobiernos anteriores» a Chávez.

No obstante, «incurre en cualquier cantidad de sesgos narrativos para crear una visión heroica» de Maduro, mientras que «evade» temas como «la crisis humanitaria, los presos políticos, la desviación de recursos públicos».

La mirada internacional

La serie recrea hitos históricos venezolanos, como el fallido golpe de Estado liderado por Chávez en 1992. Sin embargo, también incluye referencias foráneas, como la pasión que Maduro dice tener por el rock y por el béisbol en Estados Unidos, país al que acusa de querer derrocarlo.

Se proyecta con subtítulos en inglés, idioma que el mandatario ha empleado en alocuciones recientes.

El propio Maduro encabezó el pasado 22 de noviembre el estreno de la segunda temporada, también en Caracas, cuya trama se enfoca en su estrecha relación con Chávez, quien asumió la Presidencia de Venezuela en 1999.

«Ahí explica completamente por qué yo soy Chávez, por qué soy chavista y por qué somos indestructibles», ha comentado Maduro.

Está previsto que la serie tenga diversos estrenos en todo el país, en alcaldías, gobernaciones, comunidades e instituciones públicas. EFE

ven/sbb

(foto)(video)