The Swiss voice in the world since 1935

Maduro: Trump tiene que investigar ataque contra embarcación «supuestamente venezolana»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tiene que investigar el «supuesto ataque» contra una embarcación «supuestamente venezolana», que fue abatida por el país norteamericano en una operación en la que las autoridades estadounidenses afirman murieron 11 personas, a quienes acusa de narcotráfico.

«Sobre el ataque supuesto a una embarcación supuestamente venezolana que presentó el presidente de Estados Unidos en un vídeo, lo primero que hay que decir es que el primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos», afirmó Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

rbc/lb/rf

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR