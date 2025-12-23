Maduro a Trump: «un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países»

Caracas, 22 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que un mandatario «no puede estar pensando en cómo va a gobernar a otros países», al criticar que dedica, según él, el «70 %» de su discurso a Venezuela.

«Un presidente no puede estar pensando en otro país u otros países, un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. ¿Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo, verdad? Lo estaría haciendo muy mal», dijo Maduro en un evento con productores en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Cada presidente en lo suyo», añadió Maduro.

