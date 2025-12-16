The Swiss voice in the world since 1935
Maduro advierte a Kast: «cuidadito le toca un pelo a un venezolano»

Caracas, 15 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

«Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast», dijo el gobernante en su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

