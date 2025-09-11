Maduro advierte que quien pida la invasión en Venezuela será «juzgado de manera inmediata»

2 minutos

Caracas, 11 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este jueves que quien pida la invasión de su país será «juzgado de manera inmediata» y declarado como «traidor a la patria», en un contexto en el que acusa a EE.UU. de querer propiciar un «cambio de régimen» tras su despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«El que llame a bombardear o a invadir al país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata, esté donde esté», dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, reiteró que Venezuela iría a una «lucha armada» si fuera agredida por Estados Unidos, que ha movilizado en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho buques militares equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ha ordenado el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

«Pasaríamos a la lucha armada, por América, por Venezuela, por (el libertador Simón) Bolívar, por la patria y tendríamos un solo destino: la victoria histórica otra vez», expresó el líder chavista, que anunció hoy la puesta en marcha del «Plan Independencia 200» en «284 frentes de batalla», en el que aseguró participarán la Fuerza Armada y las milicias para garantizar «la independencia y la paz» del país.

El lunes, Maduro advirtió sobre un intento de promover un «relato sucio» contra las autoridades de su país y de llevar al pueblo estadounidense a una «guerra en Suramérica», para, aseguró, propiciar un «cambio de régimen» y «robarle el petróleo, el gas y el oro» a Venezuela.

Venezuela ha ordenado la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco regiones costeras del país como respuesta al despliegue estadounidense. EFE

