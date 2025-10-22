Maduro advierte que Venezuela cuenta con «más de 5.000» misiles para la defensa antiaérea

1 minuto

Caracas, 22 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles que su país cuenta con «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos denominados Igla-S, que describió como «una de las armas más poderosas que hay», y que -aseguró- servirán para garantizar «la tranquilidad» del pueblo venezolano.

«Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000, (…) el que entendió, entendió», dijo en un acto transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

csm/lb/sbb

(video)