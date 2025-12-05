Maduro agradece «de corazón» a Petro por su defensa sobre la soberanía de Suramérica

3 minutos

Caracas, 4 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este jueves «de corazón» a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por la defensa que hace sobre la soberanía de Suramérica, luego de criticar la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo del país petrolero.

«El presidente Petro es un hombre que ama mucho a Venezuela porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de (Simón) Bolívar, de la Gran Colombia, y agradezco de corazón al presidente Petro todo lo que hace por la defensa de la soberanía de Suramérica», dijo el mandatario en su programa radial y televisivo ‘De Repente’.

Maduro sostuvo que Petro sabe que cuenta con Venezuela para garantizar la «soberanía y la paz» de la región.

El lunes, Petro desafió la advertencia de Trump de que el espacio aéreo venezolano se debe considerar como cerrado y ordenó «restablecer el servicio aéreo civil» con Venezuela, pese a que el principal aeropuerto del país petrolero mantiene sus operaciones.

El mandatario colombiano le preguntó el domingo al presidente de Estados Unidos bajo qué norma del derecho internacional considera cerrado el espacio aéreo venezolano y dijo que la opinión de Trump va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.

Por eso, Petro solicitó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre «completamente ilegal» del espacio aéreo venezolano y señaló que «ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país».

Este jueves, las aerolíneas colombiana Wingo y Satena, la panameña Copa y Boliviana de Aviación se sumaron a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe.

Copa Airlines anunció que extendió hasta el próximo 12 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, mientras continúa evaluando «las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela».

La aerolínea había avisado la noche del miércoles sobre la suspensión de los vuelos del 4 y 5 de diciembre alegando «intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas» por sus pilotos ese día, una «situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional».

Igualmente, Wingo suspendió de forma preventiva sus vuelos, tal como lo hizo su matriz Copa, bajo el mismo argumento, al igual que la estatal colombiana Satena.

Satena añadió en un comunicado que «estas condiciones representan un riesgo para la operación y exigen adoptar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región».

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles. EFE

sc/rrt

(video)