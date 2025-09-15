The Swiss voice in the world since 1935

Maduro alerta de que EE.UU. quiere «torcerle el brazo a todos los países» de la OPEP+

Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este lunes de que Estados Unidos busca, con el despliegue militar que mantiene en el Caribe, forzar un «cambio de régimen» para «imponer un Gobierno títere y apoderarse del petróleo» de su nación, con el fin, dijo, de «torcerle el brazo a todos los países» de la alianza OPEP+.

«Estados Unidos de Norteamérica y el mundo entero, América Latina y el Caribe, saben que esta es una operación militar para amedrentar y para buscar un cambio de régimen, desestabilizar a Venezuela, partirla en pedazos como hicieron con Libia y con Siria y apoderarse y robarnos el petróleo, el gas, el hierro y el oro, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir», advirtió en una rueda de prensa.

El jefe de Estado, a quien EE.UU. no reconoce como mandatario legítimo, insistió en que las acusaciones a su Gobierno por parte de Washington sobre el narcotráfico son una «mentira», y sostuvo que «la única verdad es que quieren un cambio de régimen» para «controlar a corto, mediano y largo plazo la reserva petrolera más grande del planeta Tierra», en alusión a la venezolana.EFE

