The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Maduro alerta que la energía no puede convertirse en un «arma de guerra»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 22 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a países de América Latina y a los que integran la Asamblea General de la ONU que la energía no puede convertirse en una «arma de guerra», luego de advertir el impacto del «bloqueo y la piratería» que adjudicó contra buques petroleros en las últimas semanas por parte de Estados Unidos, según una carta leída este lunes por el canciller de Venezuela, Yván Gil. EFE

rbc/bam/sbb

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR