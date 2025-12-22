Maduro alerta que la energía no puede convertirse en un «arma de guerra»

Caracas, 22 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó a países de América Latina y a los que integran la Asamblea General de la ONU que la energía no puede convertirse en una «arma de guerra», luego de advertir el impacto del «bloqueo y la piratería» que adjudicó contra buques petroleros en las últimas semanas por parte de Estados Unidos, según una carta leída este lunes por el canciller de Venezuela, Yván Gil. EFE

