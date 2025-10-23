Maduro anuncia nuevos ejercicios militares en las costas de Venezuela por 72 horas

2 minutos

Caracas, 23 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto a los milicianos y a los cuerpos policiales, se desplegó en las costas del país desde la madrugada de hoy para unos ejercicios militares que durarán 72 horas y tienen lugar en medio de la movilización naval estadounidense en el mar Caribe.

«Este ejercicio se va a mantener por 72 horas, porque ahora hay que fijar todos los puntos», señaló el mandatario en un acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que a la medianoche de este jueves llamó a «quienes tenía que llamar» y dio la orden de activar todos los equipos militares «de inmediato» para la defensa de los «puntos de acción» en toda la costa de Venezuela, desde el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) hasta el estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago).

Explicó que se desplegó la fuerza militar, miliciana y policial, así como un equipo de «primer nivel» antiaéreo y de defensa costera en «73 puntos centrales del país».

«Eso se hizo desde las 03:00 de la mañana (07:00 GMT), ya a las 09:00 de la mañana (13:00 GMT) me dieron el reporte, cubierto el 100 % de todas las costas del país en tiempo real, con todo el equipamiento y el arma pesada para defender todas las costas de Venezuela si fuera necesario», añadió el gobernante.

Este jueves, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB mantiene un despliegue en las costas del país suramericano para, aseguró, alcanzar el «punto óptimo» de articulación, coordinación y preparación de todo el Estado ante el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, que Caracas califica de «amenaza».

«Estamos haciendo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras del país», explicó el ministro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el supuesto narcotráfico procedente del país suramericano, mientras que Venezuela denuncia que se trata de una amenaza en su contra para propiciar un «cambio de régimen». EFE

sc/lb/jrh

(video)