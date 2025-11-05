Maduro aprueba propuestas sobre la «lucha armada» en caso de agresión por parte de EE.UU.

Caracas, 4 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este martes una serie de propuestas del chavismo sobre lo que sería la transición a una «lucha armada» en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca del país.

Durante un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el jefe de Estado dijo haber recibido un documento con un «conjunto de ideas para pasar de la lucha no armada a la lucha armada en función de defender la integridad territorial, la dignidad y el derecho a la paz y al futuro» del país, aunque no dio detalles de las propuestas presentadas.

En ese sentido, sostuvo que se trata de «ideas para preparar» al pueblo, «en el marco constitucional y legal del concepto estratégico de la defensa integral de la patria, para pasar de la lucha no armada a la lucha armada nacional y continental, si fuera el caso, si Venezuela fuera agredida por el imperio norteamericano».

«(Las ideas) están aprobadas y el Partido Socialista Unido de Venezuela debe proceder a su aplicación inmediata con orden de operaciones por cada calle y por cada comunidad (…) para que todo nuestro pueblo, con tranquilidad, con serenidad, con firmeza y valentía, esté en el máximo nivel de preparación», dijo.

El líder chavista, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que ya van «doce semanas de amenazas y de guerra psicológica del imperio estadounidense», e instó a seguir trabajando para que la nación suramericana «sea inexpugnable».

Horas antes, durante el congreso, el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que en Venezuela «no va a pasar mayor cosa», pero pidió a los ciudadanos estar preparados «para lo peor».

El también ministro de Interior llamó a asumir el que consideró como el «rol histórico» que tienen los venezolanos de consolidar en «estos momentos duros» la «revolución bolivariana», nombre adoptado por el oficialismo para el movimiento y proyecto político que comenzó Hugo Chávez tras su llegada al poder, en 1999.

Caracas ha denunciado que la presencia militar estadounidense, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones y 66 vidas en aguas del Caribe y del Pacífico en varios ataques, en la que defiende como su guerra contra las drogas. EFE

