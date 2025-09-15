Maduro asegura que 2,5 millones de personas se desplegaron en defensa de Venezuela
Caracas, 15 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que en el país se desplegaron 2,5 millones de militares y milicianos el pasado jueves, tras el anuncio de un plan de defensa por «la paz y soberanía» ante las «amenazas» que denuncia por parte de Estados Unidos, unos operativos que, anticipó, se seguirán realizando «sin previo aviso» y en «cualquier momento».
«Estamos desplegados, seguiremos desplegados. Esta crisis nos ha servido de oportunidad para relanzar aún más los planes, para perfeccionarlos», dijo Maduro en una rueda de prensa internacional, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE
rbc/lb/rf
(vídeo)