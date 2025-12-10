Maduro asegura que producción pesquera aumentó en Venezuela pese a misiles contra lanchas

Caracas, 9 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que la producción pesquera aumentó en el país pese a los misiles que ha lanzado Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene un despliegue aeronaval bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Durante un Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario precisó que la producción acuícola creció 4 % y la captura pesquera 2,4 %, entre enero y noviembre de este año, aunque no dio más detalles al respecto.

Maduro resaltó estas cifras como un logro en el «marco de los misiles que le han lanzado a las lanchas en el Caribe» y señaló que «Venezuela sigue creciendo en su producción».

En este sentido, mencionó un crecimiento de 18,6 % en la industria petrolera este año en comparación con 2024 «sorteando tantos sabotajes y maldades», apuntó, aunque no dio más detalles.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene una operación militar en la que ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, en las que han muerto más de 80 personas, a las que Washington acusa de «narcoterroristas».

Trump ha reiterado en varias ocasiones que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico. EFE

