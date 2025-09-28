Maduro asegura que Venezuela está organizada y preparada para «cualquier eventualidad»

Caracas, 28 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que su país está organizado y preparado para «cualquier eventualidad», después de que miles de ciudadanos, junto con organismos del Estado, realizaran el sábado un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o algún «conflicto armado».

Esta actividad fue llevada a cabo tras el enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una «amenaza» en su contra.

«Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil realizado en todo el país. Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB (Fuerza Armada), cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas», expresó Maduro a través de Telegram.

Esta jornada, prosiguió el mandatario, demuestra que Venezuela «está despierta, organizada y preparada para enfrentar cualquier eventualidad» y que «la articulación entre el pueblo y el Estado» es la «mayor fortaleza» de la nación suramericana.

«Aquí nadie improvisa: tenemos planes, respuestas y voluntad para enfrentar lo que venga. La estabilidad de Venezuela se defiende con preparación, unión y amor por la vida», agregó.

El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y en centros educativos y sanitarios, con un despliegue de 11.767 funcionarios de distintos organismos en todo el territorio.

Según un balance oficial, se simularon 411 escenarios de emergencia, como «inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos».

Los ciudadanos, asegura el Gobierno, participaron de manera voluntaria y recibieron instrucciones sobre «cuál debe ser la organización» y la respuesta en estos «casos especiales de desastre o de riesgo».

El titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, explicó que este simulacro también formó parte del proceso de alistamiento y preparación de milicianos activado el pasado mes «ante la agresión del imperialismo», como suele llamar a EE.UU., y las que calificó como «amenazas» del país norteamericano que, dijo, «se han intensificado» desde agosto.

La jornada fue convocada por Maduro el pasado jueves, después de que se registraran hasta la madrugada de ese día 10 seísmos y 21 réplicas.EFE

