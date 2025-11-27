Maduro confía en la victoria de Venezuela en caso de declararse como «república en armas»

Caracas, 27 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como «república en armas», en un contexto marcado por la tensión con EE.UU. a raíz del despliegue militar que mantiene en el Caribe, cerca de la nación suramericana, visto por el gobernante como una «amenaza» para sacarlo del poder.E FE

