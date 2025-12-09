Maduro considera como un «gran logro» la inclusión del joropo como Patrimonio Cultural

Caracas, 9 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, consideró este martes como un «gran logro» y un «verdadero reconocimiento mundial al pueblo de Venezuela» la inclusión del joropo, danza tradicional del país suramericano, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

En un contacto telefónico transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario afirmó que este reconocimiento se da «cuando se trata de atacar a la venezolanidad y decir que los venezolanos son migrantes delincuentes».

Como respuesta, aseguró, los venezolanos están «más unidos que nunca» y, agregó, «luchando» por el derecho «a vivir en paz», declaraciones que ofrece en medio de las crecientes tensiones debido al despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro también señaló que se debe «preservar» la identidad nacional y llamó a mantener «todo lo que tiene que ver con el rescate» de las tradiciones venezolanas.

«Es una revolución cultural necesaria, porque a Venezuela la estaban convirtiendo en una especie de colonia», afirmó.

Asimismo, reiteró que este miércoles habrá «inmensas movilizaciones» en toda Venezuela para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, ocurrida en 1859 como parte de la Guerra Federal que se libró entre ese año y 1863 en este país suramericano.

Este miércoles está prevista igualmente la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado, durante una ceremonia que se celebrará en Oslo, Noruega.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que la inclusión del joropo se aprobó en la Unesco «sin objeciones» y «por unanimidad» del comité.

«Estamos muy emocionados, el expediente incluye todas las formas de joropo que tiene Venezuela, que es el país que tiene la mayor diversidad de este género», añadió.

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió este martes al Joropo de Venezuela en su Lista Representativa, durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

La Unesco reconoció el valor de esta expresión festiva que, más allá de la música, constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía, fruto del sincretismo entre las culturas indígenas, africanas y europeas.EFE

