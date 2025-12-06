Maduro conversa con Erdogan y coinciden en restablecer ruta aérea de Turkish en Venezuela

1 minuto

Caracas, 6 dic (EFE).- Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dialogaron telefónicamente en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, y acordaron restablecer «a la brevedad» la ruta aérea de Turkish Airlines, que había suspendido las operaciones entre Caracas y Estambul, a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo del país suramericano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.

