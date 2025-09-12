The Swiss voice in the world since 1935

Maduro convoca a las bases del chavismo a declararse «en debate» ante «amenazas» de EE.UU.

Caracas, 11 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este jueves a las bases del chavismo a unas jornadas «de debate» este sábado y domingo para definir, según dijo, «los caminos de los próximos meses» ante lo que consideró la «amenaza» de EE.UU., que ha ordenado un despliegue naval en el Caribe, en aguas próximas al país suramericano.

«Yo le propongo a este congreso que abramos la compuerta, ustedes se vayan a las regiones, a la base, al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido en Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base, sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante», expresó Maduro en una plenaria de la formación chavista transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante el evento, en el que participaron delegados nacionales e internacionales, Maduro insistió en la necesidad de «delinear los caminos de los próximos meses» para -aseguró- cabalgar de manera «victoriosa» la que describió como una «coyuntura de amenaza imperialista». EFE

