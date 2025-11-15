Maduro convoca movilización «permanente» frente a ejercicios de EEUU en Trinidad y Tobago

Caracas, 15 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este sábado a seis regiones del este del país a «una vigilia y una marcha permanente en las calles» en respuesta a la anunciada reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

En un acto en Caracas, el mandatario llamó a «todas las fuerzas populares, sociales, políticas militares y policiales» a «no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico» en rechazo a «los barcos imperialistas» y a las «amenazas militares», así como a los que calificó como «ejercicios irresponsables» en aguas trinitenses. EFE

