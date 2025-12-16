Maduro critica actuación de la CPI y ONU ante «caso de piratería» de petrolero confiscado

2 minutos

Caracas, 15 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó este lunes la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante lo que calificó como un «caso de piratería», en referencia a la confiscación por parte de Estados Unidos de un buque que transportaba petróleo venezolano en el mar Caribe.

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el mandatario cuestionó el papel de funcionarios de la CPI y del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quienes, a su juicio, «se la dan» de defensores de derechos humanos «para atacar con mentiras a Venezuela».

«¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está Volker Türk? (…) ¿Dónde te escondiste?», manifestó el líder chavista, quien consideró que el sistema penal, judicial y de derechos humanos de la ONU «está cada vez peor, cada vez más cuestionado».

Maduro indicó que, el pasado martes, «unos corsarios asaltaron, con armas, un barco privado que llevaba petróleo venezolano» y la «tripulación está desaparecida».

«¿Qué hace el sistema de Naciones Unidas? Vamos a ver, por ahora no ha hecho nada. Nosotros sí tenemos que hacer y vamos a hacer mucho», subrayó.

El pasado miércoles, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera, frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano, debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero que en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a «un proceso de decomiso» y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

Este episodio elevó la creciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, que, asegura, está destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como un intento de propiciar un «cambio de régimen». EFE

rbc/lb/eav

(vídeo)