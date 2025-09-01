The Swiss voice in the world since 1935

Maduro dice a energéticas europeas que «no necesitan licencias» para producir en Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes a las empresas energéticas de Europa que «no necesitan licencias» de Estados Unidos para operar en el país caribeño.

«¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencias o sin licencias», dijo el mandatario en una rueda de prensa con medios extranjeros.

El líder del chavismo señaló que si bien la norteamericana Chevron recibió una licencia para seguir operando, después de que Washington revocara el permiso en mayo, todo aquel que «quiera invertir de Estados Unidos en petróleo» será «siempre» recibido para trabajar, en el marco de la ley y de la Constitución venezolana. EFE

csm/lb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR