Maduro dice que arrancó un proceso de consulta sobre decreto de conmoción externa

Caracas, 29 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción externa, luego de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asegurara que el mandatario firmó la resolución ante las que denuncia como «amenazas» de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe.

«Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior, de acuerdo a la Constitución, y proteger a nuestro pueblo, proteger nuestra paz, nuestra estabilidad, los alcances en todas las direcciones del decreto de estado de conmoción exterior si Venezuela fuera agredida», señaló en su programa de televisión Con Maduro+.

El mandatario sostuvo que el país suramericano ha sido agredido económica, psicológica y políticamente y siempre ha «salido adelante».

Este lunes, Rodríguez aseguró que Maduro firmó un decreto de conmoción externa que «se activaría de manera inmediata» en caso de «cualquier tipo de agresión» contra el país suramericano. EFE

