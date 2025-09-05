Maduro dice que EE.UU. «debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela»

1 minuto

Caracas, 5 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que Estados Unidos «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe», en un contexto en el que denuncia «amenazas» del país norteamericano, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países», manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

