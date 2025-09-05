The Swiss voice in the world since 1935

Maduro dice que EE.UU. «debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 5 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que EE.UU. «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe», en un contexto en el que denuncia «amenazas» del país norteamericano por su despliegue militar en aguas caribeñas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países», manifestó Maduro durante el acto de «activación operativa, organizativa» de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que «algunos de sus funcionarios», sin mencionar nombres, están buscando «un cambio de régimen en Venezuela», pero, añadió, esto «es un error».

En este sentido, afirmó que se pretende «montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país», pero, aseguró, Venezuela es «libre de producción de hoja de coca, libre producción de cocaína y es un país que combate el narcotráfico».

«Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta, y Venezuela respeta para que la respeten. Con el respeto que nos hemos ganado se los decimos: esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad», agregó Maduro, a quien Estados Unidos acusa de «violar» sus leyes «sobre narcóticos».

El mandatario venezolano expresó que «ninguna de las diferencias» que, reconoció, hay entre él y Trump pueden llevar a «un conflicto militar de alto impacto».

«Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar (con Estados Unidos), pero así como estamos en la disposición de conversar y dialogar exigimos respeto para nuestro país», sentenció.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura «contaminan» las calles de su país y ordenó, en las últimas horas, que diez naves de combate F-35 fueran desplazadas a una base aérea de Puerto Rico. EFE

rbc/lb/jrh

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR